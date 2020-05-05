Подведены итоги конкурса "Виртуальный хакатон-2020" среди азербайджанских и турецких вузов

БАКУ/Trend/ - Подведены итоги конкурса "Виртуальный хакатон-2020", который проходил среди представителей турецких и азербайджанских университетов, сообщает Trend со ссылкой на Инкубационный и акселерационный центр INNOLAND.

По данным источника, победителями конкурса стали по две команды из каждой страны: две турецкие команды - Corowarner и RFID, а также две азербайджанские команды - AztuComan и Academy Azerbaijan.

На конкурсе командами были представлены идеи в области здравоохранения, образования, развлечений и социальной тематики.

Командам-победителям были представлены бесплатно услуги Центра INNOLAND сроком на три месяца, вручены денежные призы и различные подарки.

Отметим, что конкурс "Виртуальный хакатон-2020" проходил с первого по третье мая 2020 года. Для проведения конкурс использовались платформы Slack и Youtube.

Напомним, что конкурс был организован при поддержке Центра INNOLAND Госагентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана и министерством транспорта, связи и высоких технологий страны среди представителей Азербайджанского технического университета и Технического университета Турции OSTİM.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

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