Азербайджанские стартапы будут сотрудничать с университетами США и Канады

БАКУ /Trend/ - 20 мая состоялась онлайн-презентация, посвященная завершению программы пре-акселерации, осуществляемой Центром инноваций и предпринимательства Barama.

Об этом Trend сообщили в Агентстве инноваций.

Было отмечено, что в рамках 12-недельной программы пять стартапов получили возможность пройти международные обучающие программы, развить проект от этапа идеи до прототипа, а также развить свои знания в сферах финансов, инвестиций, права, IT и других областях. По итогам трехэтапного отбора конкурса в программе пре-акселерации приняли участие пять проектов:

İŞIQ – путеводитель по созданию карьеры;

ABC Planet – проект Dualingo для детей дошкольного возраста;

AIDAtoolkit – единая платформа для создания контента и работы с командой;

WinFi – приложение, объединяющее владельцев и пользователей Wi-Fi;

DOGET – платформа, мгновенно объединяющая профессионалов и клиентов.

Глава пресс-службы Агентства инноваций Севиндж Мурадова отметила, что все эти проекты принадлежат азербайджанским стартаперам.

Более 50 менторов (60 процентов - зарубежные и 40 процентов - местные) оказывали профессиональную поддержку по всем сферам, необходимым для успешного развития. Во время программы менторской поддержки были реализованы партнерские программы со следующими странами: Иордания, США, Турция, Индия, Пакистан, Россия, Сербия, Болгария, Украина, Грузия, Германия, Великобритания, Италия, Испания, а также с международными организациями - Impact Hub, 500 Startups, Startup Grind, GiX, Delloite. Анонимный опрос, проведенный среди команд, показал, что 90 процентов участников довольны работой менторов. Менторами было проведено 85 часов мастер-классов и сессий один на один.

Программы пре-акселерации осуществлялись в соответствии с международными критериями стартап-проектов, которые нацелены на участие в других международных программах и привлечение инвестиций с мирового рынка.

"Стартап-проект ABC Planet уже был принят к участию в сертификационных программах университета Draper, расположенного в штате Калифорния (США), и платформе для развития бизнеса Scaleink. В будущем проекты, завершившие программу пре-акселерации, смогут воспользоваться возможностями университета и широкой сетью нетворкинга Кремниевой Долины. Проект İŞIQ уже провел первоначальные стратегически важные переговоры с международными университетами, в том числе с Аризонским государственным университетом и университетом Британской Колумбии. Продолжается процесс налаживания связей между стартапами и представителями таких организаций, как “Boğaziçi Ventures”, “Startup Grind” и “Seedstars” с целью привлечения инвестиций и выхода проектов на глобальный уровень. Агентство инноваций продолжит свою деятельность в этом направлении, поддерживая проекты, завершившие пре-акселерационную программу Barama", - подытожили в агентстве.

Отметим, что, несмотря на пандемию, программы пре-акселерации были осуществлены в полном объеме, благодаря проведению сессий в онлайн-формате.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev