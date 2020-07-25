Microsoft планирует предложить в Азербайджане программу безопасности GSP

БАКУ/Trend/ - Компания Microsoft планирует предложить в Азербайджане программу Government Security Program (GSP), сообщил Trend генеральный менеджер компании Microsoft Azerbaijan Гачай Мирзаев.

По его словам, эта программа предлагается квалифицированным правительствам.

"Программа государственной безопасности Microsoft GSP укрепляет доверие пользователя благодаря прозрачности. GSP предоставляет участникам конфиденциальную информацию о безопасности и ресурсы, необходимые им для доверия продуктам и услугам Microsoft. В настоящее время участниками GSP являются более 45 стран и международных организаций, представленных более чем 90 агентствами. Участие обеспечивает контролируемый доступ к исходному коду, обмен информацией об угрозах и уязвимостях, использование технического контента о продуктах и услугах Microsoft и доступ к пяти глобально распределенным центрам прозрачности", - отметил он.

Отметим, что компания Microsoft была основана в 1975 году предпринимателями Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Microsoft - одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств - от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира компании находится в городе Редмонд (штат Вашингтон). Рыночная капитализация корпорации в апреле 2019 года превысила один триллион долларов.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter:@IsmailovaNargis