ByteDance рассматривает вопрос о создании штаб-квартиры TikTok за пределами США

Китайская компания ByteDance - разработчик социальной сети TikTok - рассматривает возможность создания штаб-квартиры TikTok за пределами Соединенных Штатов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ByteDance привержена принципу быть глобальной компанией. В свете текущей ситуации ByteDance оценивает возможность создания штаб-квартиры TikTok за пределами США, чтобы лучше обслуживать наших глобальных пользователей", - говорится в документе, полученном в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать сообщения о намерении Tiktok открыть штаб-квартиру в Лондоне.

В воскресенье вечером газета The Sun сообщила о том, что британские власти разрешили китайской социальной сети Tiktok открыть штаб-квартиру в Лондоне. По данным газеты, официально о решении будет объявлено на этой неделе. По данным издания, также планируется открытие магазина Tiktok.

19 июля газета The Sunday Times информировала, что ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, приняла решение приостановить переговоры с британскими властями о создании глобальной штаб-квартиры социальной сети в Великобритании из-за "более широкого геополитического контекста".

31 июля президент США Дональд Трамп сказал, что планирует запретить TikTok на территории США. До этого агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что президент собирается вынудить ByteDance отказаться от доли в американском подразделении TikTok, чтобы она не могла контролировать работу приложения в стране. Опасения администрации Соединенных Штатов в отношении соцсети связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.