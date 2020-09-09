Азербайджан усиливает сотрудничество в области цифровизации в рамках WSIS-2020
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Госслужбе Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу выделены 3,866 миллиона манатов - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии надземного пешеходного перехода на автодороге Мардакян-Загульба
В Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе учебный процесс в дошкольных учреждениях начнется с 1 октября
В Милли Меджлисе пройдут слушания по исполнению требований закона "Об ограничении использования табачной продукции"
Посол: У Азербайджана и Малайзии имеется огромный потенциал для расширения сотрудничества в ненефтяном секторе
Межведомственный координационный совет призывает бизнес и граждан максимально соблюдать рекомендации специалистов