В Туркменистане подготовлен проект развития системы интеллектуальной собственности
БАКУ /Trend/ - Туркменистан совместно со Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) подготовил проект программы развития системы интеллектуальной собственности страны на 2021-2025 годы, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня».
Согласно информации, проект предусматривает принятие комплексных шагов по решению поставленных в вышеупомянутой сфере задач.
Сообщается, что проект подготовлен в рамках укрепления взаимодействия Туркменистана со специализированными структурами в сфере технологий и инноваций, и в частности с ВОИС.
Отмечается, что для Туркменистана важным аспектом партнёрства с международными организациями является внедрение современных технологий и инноваций во все отрасли экономики страны.
Ранее сообщалось, что ВОИС готова содействовать Туркменистану в улучшении дистанционного образования.
ВОИС - является учреждением ООН, которое занимается вопросами использования интеллектуальной собственности. Туркменистан вступил в ВОИС в 1995 году, присоединившись к соответствующей Конвенции.
(Автор: Джейла Алиева)
Твиттер: @JeilaAliyeva