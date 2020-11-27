В Туркменистане подготовлен проект развития системы интеллектуальной собственности

БАКУ /Trend/ - Туркменистан совместно со Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) подготовил проект программы развития системы интеллектуальной собственности страны на 2021-2025 годы, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня».

Согласно информации, проект предусматривает принятие комплексных шагов по решению поставленных в вышеупомянутой сфере задач.

Сообщается, что проект подготовлен в рамках укрепления взаимодействия Туркменистана со специализированными структурами в сфере технологий и инноваций, и в частности с ВОИС.

Отмечается, что для Туркменистана важным аспектом партнёрства с международными организациями является внедрение современных технологий и инноваций во все отрасли экономики страны.

Ранее сообщалось, что ВОИС готова содействовать Туркменистану в улучшении дистанционного образования.

ВОИС - является учреждением ООН, которое занимается вопросами использования интеллектуальной собственности. Туркменистан вступил в ВОИС в 1995 году, присоединившись к соответствующей Конвенции.

(Автор: Джейла Алиева)

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