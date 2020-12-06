Chrome остается самым популярным браузером в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В ноябре 2020 года доля интернет-браузера Google Chrome на рынке Азербайджана увеличилась на 0,35 процента по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Trend со ссылкой на статистический центр Global Stats.

Согласно данным отчета, Chrome остается самым популярным браузером в стране с долей на рынке в 76,29 процента.

Доля браузера Safari на рынке Азербайджана незначительно увеличилась за отчетный месяц - на 0,29 процентных пункта, составив 10,53 процента.

За отчетный период доля браузера Samsung Internet увеличилась на 1,09 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем, составив 4,98 процента.

В ноябре также было зафиксировано незначительное уменьшение - на 0,71 процента, доли на рынке браузера Opera, которая на первое декабря 2020 года составила 3,83 процента.

Доля браузера Yandex Browser на рынке Азербайджана, по состоянию на конец ноября, составила 1,54 процента, что на 0,47 процентных пункта меньше, чем месяцем ранее.

Оставшаяся часть рынка принадлежит интернет-браузеру Mozilla Firefox, чья доля на 0,18 процента меньше по сравнению с предыдущим месяцем и cоставила 0,95 процента.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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