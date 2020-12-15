Платежная система GoldenPay расширит спектр онлайн услуг МСБ населению Азербайджана
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Вакцины, которые будут доставлены в Азербайджан, полностью безопасны - замминистра здравоохранения Азербайджана
"Human Rights Watch" распространила очередной отчет по использованию Арменией кассетных боеприпасов против Азербайджана
Оглашен список военнослужащих и гражданских лиц, освобожденных из армянского плена и доставленных в Баку (ФОТО)
ОЭСР надеется на совместную с Туркменистаном работу по упрощению процедур торговли и связей в Центральной Азии
После победы в Отечественной войне перед азербайджанцами всего мира стоят новые задачи - Лейла Бегим (Интервью)
Следует ответственно отнестись к выдаче разрешений на строительство на освобождённых территориях Азербайджана - архитектор
В ходе Отечественной войны БПЛА "Harop", "Ялгузаг" и "Hermes" ГПС Азербайджана было уничтожено 290 целей армянских ВС - Эльчин Гулиев
Генеральный директор Центра исследований исламской истории, искусства и культуры направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Мама, я стал шехидом… - Мамедага Сафаров сражался до последней капли крови, с честью исполнив свой священный долг перед Родиной (ФОТО)
В результате армянской агрессии с 27 сентября погибли 10, ранены 16 школьников - минобразования Азербайджана