Пандемия внедрила в Азербайджане ряд ИТ-решений, о которых даже не думали

БАКУ/Trend/ - На внутреннем рынке Азербайджана в 2020 году отмечается значительный рост спроса на онлайн услуги и решения.

Об этом сказал председатель наблюдательного совета группы компаний Bestcomp Group Рауф Гасанов в ходе мероприятия MAINTech Forum в рамках проекта "Инновации и технологии", сообщает в среду Trend.

По его словам, в текущем году к онлайн образованию Азербайджана было подключено свыше одного миллиона учеников.

"Наша компания принимала участие в подключении образовательного сектора к решению Microsoft Teams", - сказал он.

Помимо образовательного сектора, Гасанов отметил, что многие предприниматели были вынуждены выйти на онлайн рынки и создать свои платформы в целях продолжения ведения своего бизнеса и приема онлайн платежей.

"В числе этих предпринимателей есть большое количество успешно запустивших платформы такого бизнеса и продолжающих развиваться в этом направлении", - добавил он.

По словам сотрудника Агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана (служба ASAN) Азера Байрамова, в связи с пандемией, службой ASAN были разработаны ряд приложений и решений.

Напомним, что основными решениями службы ASAN являются онлайн предоставление государственных услуг населению, а также инновационное решение получения СМС-разрешений, который вызвал интерес в зарубежных странах.

"С точки зрения инновационной отрасли, мы разработали и увидели ряд решений, о которых даже не думали. Многие компании, которые подстроились под современные требования, резко выросли и смогли выйти на внутренние и внешние рынки", - сказал он.

Азер Байрамов отметил, что служба ASAN, кроме предоставления услуг населению, также предоставляет все необходимые государственные услуги предпринимателям страны в онлайн режиме.

Директор инновационного центра INNOLAND Маммад Каримов сообщил, что крупные ИТ-компании и компании разработчики в последующие годы будут налаживать сотрудничество со стартаперами и их проектами.

Он отметил, что в отличии от крупных компаний, стартаперы наиболее быстры в разработке решений, они работают круглосуточно, не требуют специальных разрешений на свою деятельность, что может привести к сотрудничеству крупных компаний с ними.

"С начала текущего года было разработано огромное количество стартап решений, и крупные ИТ-компании в будущем будут нацелены на сотрудничество со стартаперами в целях ведения совместной разработки проектов и бизнеса", - подчеркнул он.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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