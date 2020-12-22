ОАО «Азеришыг» предложило дистанционный способ пополнения баланса смарт-карт

БАКУ /Trend/ - С декабря текущего года абоненты ОАО «Азеришыг» уже могут пополнять баланс смарт-карт электросчетчиков с помощью мобильного устройства.

Как сообщили во вторник Trend в ОАО, для пополнения баланса смарт-карт абонентам понадобится устройство под названием "card reader" ("кард ридер"). Данное устройство уже можно приобрести в службах "ASAN kommunal" и "ASAN xidmət".

"Для пользователей смартфонов со входами зарядного устройства Micro-USB, Type-C и Lightning, требуется приобретение устройства с соответствующим входом. Для оплаты услуг "Азеришыг" в мобильном приложении необходимо в соответствующем разделе ввести "код абонента" или данные смарт-карты", - добавили в ОАО.

Отметим, что данные устройства ("card reader") не производятся «Азеришыг». Компания «Азеришыг» является разработчиком мобильного приложения (программного решения), связанного с данным card reader.

Напомним, что в проектах ОАО также планируется интеграция технического решения, позволяющего абонентам регистрировать свои номера в мобильном приложении ОАО «Азеришыг», посредством которого в дальнейшем можно будет производить платежи через системы NFC мобильных устройств.

При этом, как говорилось ранее в сообщении ОАО, средства будут сниматься с баланса мобильного номера.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev