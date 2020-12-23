Азербайджан предложил комитету по искусственному интеллекту свою методологию применения ИИ

БАКУ/Trend/ - Азербайджанская сторона приняла участие в третьем пленарном заседании специального комитета по искусственному интеллекту (CAHAI), учрежденного Комитетом министров Совета Европы (СЕ).

Как сообщили Trend в Центре развития электронного правительства в подчинении Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, нашу страну на онлайн-мероприятии представляли директор Центра Фариз Джафаров, советник директора Центра в области искусственного интеллекта Гюнай Казимзаде и специалист Центра Азиза Видади.

По данным Центра, мероприятие было посвящено использованию искусственного интеллекта.

"Стороны обсудили вопросы правовой деятельности в этом направлении, права человека, создание, развитие и применение искусственного интеллекта, основанного на демократии", - говорится в сообщении Центра.

Кроме того, стороны обменялись мнениями с заинтересованными лицами. Во время подготовки технико-экономического обоснования, представленного комитетом, азербайджанская делегация сделала замечания по методологии, терминологии, классификации и систематизации, а также предложила применение искусственного интеллекта и правовой основы в конкретных областях.

По итогам заседания было принято технико-экономическое обоснование правового документа по искусственному интеллекту, который будет представлен в Комитет министров Совета Европы в 2021 году.

Отметим, что в прошлом году наблюдательным членом Бюро Комитета по искусственному интеллекту от Азербайджана Комитетом министров Совета Европы был избран директор ЕБРР Фариз Джафаров.

Напомним, что на на пленарном заседании выступили генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Рик Дамс, федеральный министр юстиции и защиты прав потребителей Германии Кристиан Кастроп.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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