Награждены победители конкурса для журналистов, посвященного «InnoWeek - Неделя инноваций 2020» при поддержке Azercell

БАКУ /Trend/ - Подведены итоги конкурса среди журналистов в рамках «InnoWeek - Неделя инноваций 2020», который прошел при организации Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и цифровом спонсорстве ООО «Azercell Telecom».

Согласно решению жюри, победителем в номинации «Лучшая передача об «InnoWeek 2020» стала программа «Рабочее время» на телеканале ARB24, автором которой является Фаиг Абасгулиев. В номинации «Лучший телевизионный сюжет» победу одержала сотрудница телеканала CBC Нигяр Рахманова, а в номинации «Лучшая статья» - сотрудник сайта oxu.az Ильхам Абульфат. Победителям были вручены сертификаты и ценные подарки.

Отметим, что «InnoWeek - Неделя инноваций 2020» прошла в Азербайджане в третий раз с 14 по 19 декабря по инициативе Министерства транспорта, связи и высоких технологий, при совместном партнерстве Программы развития ООН, Агентства по инновациям и ООО «Azercell Telecom». В условиях пандемии коронавируса мероприятия прошли в онлайн-формате. В течение недели были организованы интересные и разнообразные встречи с участием местных и международных экспертов, которые послужат цели распространения инновационных идей и расширения стартап-движения в Азербайджане. В эти дни были организованы международная онлайн-конференция World Net Summit, вебинар по кибербезопасности, Форум по инновациям и технологиям, Олимпиада по творческим решениям и онлайн-турнир по киберспорту. А самые инициативные компании и проекты в области инноваций в 2019-2020 годах получили заслуженные награды.