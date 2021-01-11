Telegram занимается разработкой веб-версии приложения для Safari

Компания Telegram работает над созданием веб-версии приложения для браузера Safari. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье основатель мессенджера Павел Дуров.

"Что касается iOS, то мы работаем над многофункциональным веб-приложением, которое будет работать в Safari почти так же успешно, как и родное приложение. Это не одно и то же, но в крайнем случае сработает", - говорится в ответе Дурова на вопрос пользователя о гарантиях доступности приложения за пределами App Store и Google Play. Пользователь, задавая свой вопрос, привел в качестве примера удаление сервиса микроблогов Parler из App Store.

9 января компания Apple временно удалила из своего магазина мобильных приложений Parler. Телекомпания CNN отмечала, что сервис был запущен в 2018 году в качестве альтернативы другим социальным сетям. На фоне ужесточения в популярных соцсетях требований к содержанию публикаций в преддверии всеобщих выборов в США сервис приобрел популярность у сторонников Трампа. На данный момент в социальной сети насчитывается более 10 млн пользователей.