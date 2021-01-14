Telegram отметил «канал Трампа» как мошеннический

ИКТ 14 января 2021 03:42 (UTC+04:00)
Telegram отметил «канал Трампа» как мошеннический

Мессенджер Telegram отметил канал, приписываемый действующему президенту США Дональду Трампу, как мошеннический. Соответствующее предупреждение размещено рядом с названием канала и в графе «описание», передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

«Многие пользователи сообщили, что этот аккаунт принадлежит мошенникам. Пожалуйста, будьте осторожны, особенно если у вас будут просить денег», – указано в предупреждении.

Telegram-канал содержит репосты записей главы государства в Twitter и ссылки на официальные публикации на сайте Белого дома. Тем не менее, сам Трамп не подтверждал, что канал принадлежит ему.

Ранее администрация Twitter заблокировала доступ к аккаунту Трампа «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию» на фоне штурма Капитолия сторонниками президента. После этого был заблокирован аккаунт предвыборного штаба действующего президента США Трампа. До этого были блокировке подверглись страницы Трампа в Facebook, Instagram, Twitch, Snapchat.

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