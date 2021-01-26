Twitter представил пилотный проект по борьбе с дезинформацией

Американская компания Twitter анонсировала проект под названием Birdwatch, призванный бороться с недостоверной информацией. Сообщение об этом размещено в понедельник в блоге компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Birdwatch позволит людям идентифицировать в сообщениях Twitter информацию, которая, по их мнению, вводит в заблуждение, и писать заметки, раскрывающие содержание [записи]. Мы считаем, что такой подход поможет быстро реагировать на распространение вводящей в заблуждение информации путем добавления данных, которым люди доверяют и считают ценными. В конечном итоге мы стремимся сделать заметки видимыми непосредственно в "твитах" <...>", - говорится в сообщении.

На данной стадии разработки заметки, добавляемые к записям, будут видны только на отдельном сайте Birdwatch, где участвующие в пилотном проекте пользователи смогут оценить полезность информации от других комментаторов. В компании также отметили, что на стадии разработки будут решаться возможные проблемы будущей системы, например уязвимость к манипуляциям и давлению большинства.

Информации о том, когда проект будет окончательно запущен, пока не поступало.