В Туркменистане подготавливается программа развития цифровой экономики до 2026 г.
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Из-под завалов разрушенного дома в Хырдалане извлечено тело одного человека (ФОТО/ВИДЕО) (Обновлено)
Помощник Президента Азербайджана рассказал о построении региональной безопасности в интервью Atlantic Council (ВИДЕО)
При восстановлении освобожденных территорий будут учитываться природно-климатические условия и профиль каждого экономического района
Первый азербайджанский фотограф, подполковник Алигули Мирза Каджар: родился в Шуше, погиб в русско-японской войне (ФОТО)
До 2025 года в Азербайджане будут улучшены жилищные условия семей шехидов, ветеранов войны и инвалидов Чернобыльской АЭС