Минсвязи Азербайджана о работах по расширению интернет связи в стране

БАКУ/Trend/ - В настоящее время более 80 процентов населения Азербайджана являются пользователями интернета, сообщили Trend в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

По данным ведомства, в целях удовлетворения спроса граждан на телекоммуникационные услуги в регионах страны, ООО "Азтелеком" при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий проводит работу по расширению сети связи, поэтапно реализуя инфраструктурные проекты. Кроме того, модернизируются магистральные и распределительные сети.

"С учетом растущих потребностей для увеличения объема трафика, передаваемого в регионы, были применены технологии DWDM – спектральное уплотнение, позволяющее одновременно передавать несколько информационных каналов по одному оптическому волокну на разных несущих частотах и IP-MPLS multiprotocol label switching (многопротокольная коммутация по меткам). В результате пропускная способность магистральных линий увеличена в 100 раз", – сказали в Минсвязи.

Пресс-служба ведомства также сообщила о реконструкции распределительной сети: "В настоящее время на начальной стадии проекта работы ведутся в Абшеронском и Масаллинском районах, городах Сумгайыт и Гянджа. В рамках этого проекта медные линии заменяются на оптические кабели, внедряется технология GPON (Gigabit Passive Optical Network – гигабитная пассивная оптическая сеть). Помимо этого, повышается качество и количество услуг, предоставляемых гражданам. Стоит отметить, что на следующем этапе планируется проведение работ и в других регионах".

Как отметили в Минсвязи, за прошедший период наряду с этими работами новые электронные АТС были установлены и сданы в эксплуатацию в центрах и селах Агстафинского, Газахского, Гахского, Исмаиллинского, Гедабекского, Габалинского, Гусарского, Билясуварского, Гейгельского и Агджабединского районов. Продолжаются работы по расширению зоны охвата и увеличению существующих емкостей.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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