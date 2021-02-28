Минсвязи Азербайджана проводит работы для обеспечения регионов стабильным интернетом

БАКУ/Trend/ - Нахождение большей части населения Азербайджана дома в рамках внедренных в период карантина мер по борьбе с распространением вируса COVID-19 и организация дистанционного учебного процесса значительно повысили спрос на интернет-услуги, сказали Trend в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

По данным ведомства, учитывая угрозу третьей волны, ООО "Азтелеком" при Минсвязи поэтапно проводит всю необходимую работу с целью обеспечения стабильности и качества интернет соединения в регионах нашей страны для удовлетворения спроса клиентов на телекоммуникационные услуги даже в случае возможного продления дистанционного обучения и удаленной работы сотрудников в разных областях.

"Принимаются меры по увеличению существующей емкости и созданию линейной сети с целью обеспечения телекоммуникационными услугами новых домов и расширяющихся территорий в деревнях и поселках, где имеется сеть связи, а также новых населенных пунктов", – добавили в министерстве.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что наряду с этим для увеличения спектра и объема услуг, предоставляемых в рамках текущего проекта модернизации сети, существующие медные кабельные линии заменяются волоконно-оптическими, внедряется технология GPON (Gigabyte Passive Optical Network – гигабитная пассивная оптическая сеть).

Отметим, что обращения граждан из всех регионов Азербайджана в адрес зон обслуживания министерства регистрируются, и в этом направлении ведутся работы по обеспечению жителей услугами телефонной связи и интернета.

Напомним, что в селах Хачмазского района Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана продолжаются работы по обновлению старого интернет-оборудования (ONU - Optical Network Unit – оптическая сетевая единица), проводится ремонт линейной сети, ведется работа по расширению сети.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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