Число результативных фишинговых атак в азербайджанском сегменте AzNET сократилось свыше, чем на 38%

БАКУ /Trend/ - В январе 2021 года на 214 сайтов в домене ".az" пришлась одна результативная для мошенников фишинг-атака, что составляет 0,76 процентов от общего числа атак на интернет-ресурсы, зарегистрированные в национальном домене, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на отчет аналитической компании Netcraft.

В целом 172 сайта в азербайджанском домене подверглись фишинговым атакам. Их число за последний месяц сократилось на более чем 38 процентов по сравнению с предыдущим месяцем (в январе число таких сайтов составляло 278).

"На сегодня в домене ".az" зарегистрировано порядка 36,8 тысяч сайтов",- сообщается в отчете компании.

Согласно данным Netcraft, в Украине на каждые 24 сайта приходится одна результативная фишинг-атака, в России - одна атака на 52 сайта, в Беларуси - на 649, Латвии – на 7, Литве - на 204, Эстонии – на 183, Казахстане – на 760, Узбекистане – на 298, Грузии - 143 сайта.

Фишинг-атака осуществляется с помощью проведения массовых рассылок электронных писем от имени популярных брендов. В письме часто содержится прямая ссылка на ложный сайт бренда, визуально не отличающийся от настоящего. С помощью фишинг-атак мошенникам удается получить ценную информацию, позволяющую получить доступ к аккаунтам и банковским счетам пользователей.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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