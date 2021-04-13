В работе Instagram произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Instagram зафиксирован в ночь на вторник в некоторых странах. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Неполадки отмечают жители США, Великобритании, Канады, Бразилии и других государств. Пользователи жалуются на проблемы с загрузкой ленты новостей, входом в свой аккаунт и просмотром историй.