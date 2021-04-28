Азербайджан закупил российской телекоммуникационной техники на сумму свыше $80 млн
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Эмиратская компания планирует изучить перспективы инвестирования в ювелирное производство в Узбекистане
Испанские компании проявляют интерес к реализации проектов в сфере возобновляемой энергетики Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Пусть те, кто покровительствует сегодня армянам, приедут и увидят, во что они превратили наши мечети
Президент Ильхам Алиев: Главное, чтобы при восстановлении городов и сел природа оставалась нетронутой
Президент Ильхам Алиев: Очень рад, что турецкая компания принимает участие в первом проекте в Карабахе
Президент Ильхам Алиев предупредил реваншистские силы в Армении: Если еще раз будет предпринята подобная попытка, то враг будет уничтожен на месте
Президент Ильхам Алиев: Мы вновь установили стелу, которая в свое время была сооружена на въезде в Джебраильский район (ВИДЕО)
В Азербайджане разработан механизм по пресечению импорта нелицензированных агрохимикатов и пестицидов