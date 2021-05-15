Власти США призвали компании усилить кибербезопасность после взлома Colonial Pipeline

Власти США призвали руководство американских компаний принять превентивные меры для защиты от возможных кибератак с применением вирусов-вымогателей. Об этом говорится в открытом письме глав Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Алехандро Майоркаса и министерства торговли Джины Раймондо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам глав МВБ и Минторга, кибератака на компанию - оператора трубопровода Colonial Pipeline должна заставить другие американские предприятия задуматься об "усилении своей кибербезопасности и подготовиться к возможным атакам в будущем". Они отметили, что за 2020 год возросло как число хакерских атак с использованием вирусов-вымогателей, так и общий объем средств, которые жертвы выплатили злоумышленникам. В целом, по оценкам специалистов, которых цитируют руководители ведомств, хакеры получили в прошлом году от американских компаний порядка $350 млн.

Кибератака на Colonial Pipeline была осуществлена с применением вируса, попадание которого в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва не выплатит требуемую вымогателями сумму. Взлом парализовал на несколько дней работу системы компании, по трубопроводу которой транспортируется порядка 45% топлива, потребляемого на Восточном побережье США. Как сообщало в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники, Colonial Pipeline заплатила хакерам выкуп в размере около $5 млн, чтобы вернуть доступ к своим данным.

В понедельник Федеральное бюро расследований США подтвердило, что за взломом Colonial Pipeline стояла группа хакеров DarkSide. По данным американских спецслужб, группа может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с каким-либо правительством.