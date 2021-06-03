В Азербайджане запущен портал онлайн-продаж для микро- и малых предпринимателей

БАКУ /Trend/ - Запущена новая платформа онлайн-продаж для поддержки предпринимателей в сфере продажи и продвижения продукции в интернете – www.kobmarket.az.

Как сообщает Trend со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (МСБ), портал, созданный при поддержке агентства, функционирует как онлайн-магазин на основе концепции электронной коммерции.

Портал создан в основном для поддержки развития микро- и малого бизнеса, онлайн-продажи продукции и услуг МСБ через единую платформу, их популяризации среди широкой публики.

"Предприниматели могут расширить возможности продаж посредством портала электронной коммерции, на котором пользователям предоставляется возможность воспользоваться единой платежной системой и услугами доставки. Процесс регистрации прост, на портале представлены различные инструменты, которые позволят предпринимателю в виде отчетов отслеживать продажи по каждому интернет-магазину, управлять остатками по товарам, анализировать покупателей и другую необходимую информацию о продажах", - говорится в сообщении.

Помимо расширения возможностей предпринимателей в сфере онлайн-продаж, сайт будет способствовать поддержке развития онлайн-торговли в Азербайджане, росту безналичных платежей и сокращению теневой экономики.

"Субъекты микро-, малого и среднего бизнеса, желающие открыть интернет-магазин, должны зарегистрироваться на портале", - отмечается в сообщении.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: Fidan_Babaeva