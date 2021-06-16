Назначен новый председатель ОАО "Азеркосмос"

БАКУ /Trend/ - Самеддин Асадов назначен председателем правления юридического лица публичного права "Космическое агентство Азербайджана" ("Азеркосмос"), сообщает в среду Trend со ссылкой на агентство.

Ранее С.Асадов работал директором финансового департамента ОАО "Азеркосмос".

В 2011-2014 годах работал в ОАО на разных должностях.

В 2002-2006 годах получил степень бакалавра в Азербайджанском государственном экономическом университете по специальности "Финансы и кредит", а в 2008-2010 - степень магистра по той же специальности.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)