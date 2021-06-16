Служба «Детская Горячая Линия», работающая при поддержке Azercell, приняла более 2000 звонков за последние 5 месяцев!

ИКТ 16 июня 2021 17:20 (UTC+04:00)
Служба «Детская Горячая Линия», работающая при поддержке Azercell, приняла более 2000 звонков за последние 5 месяцев!

БАКУ/Trend/ - Обеспечение условий для развития детей в здоровой социальной среде является одним из главных условий построения светлого будущего нашей страны. К сожалению, в каждом обществе есть дети и подростки, которые сталкиваются с давлением, притеснением и нарушением прав. Деятельность службы «Детская Горячая Линия», которая функционирует более одиннадцати лет при совместном сотрудничестве Azercell, ЮНИСЕФ в Азербайджане и Общественного Объединения Социальных Инициатив «Ümidli Gələcək», направлена на оказание бесплатной помощи детям, сталкивающимся с различными проблемами в обществе. С первого дня создания службы ее сотрудники поддерживают детей, которые имеют проблемы со сверстниками, нуждаются в психологической и моральной помощи, а также помогают им адаптироваться к социальной среде.

В период с января по май текущего года служба ответила на 2386 обращений, связанных с вопросами и проблемами в различных областях. Большинство звонков (793) затрагивали тему образования. За 5 месяцев к специалистам горячей линии поступило 481 обращений, связанных с юридическими вопросами. Остальные обращения касались психологических (340), социальных (236), медицинских (137) и других (399) вопросов.

На «Детскую Горячую Линию» обращаются не только дети, но и их родители, а также родственники. Так, в период с января по май в службу поступило 1772 звонка от лиц старше 18 лет, а 506 - от детей и подростков. За помощью обратились 1203 лиц женского и 1075 мужского пола. Также были и анонимные обращения в службу через социальные сети. В связи с обращениями, поступившими на горячую линию, за последние 5 месяцев были организованы встречи с 34 семьями, а также организованы 94 социально-психологических реабилитаций.

Следует отметить, что в течение первых 5 месяцев этого года служба «Детская Горячая Линия» в Азербайджане организовывала вебинары и прямые трансляции. Прямая трансляция на тему «Психологические и физиологические аспекты подросткового возраста», вебинары для подростков и молодежи на темы «Положим конец самоубийствам!» и «Чувство одиночества» вызвали большой интерес у пользователей социальных сетей.

За этот период времени для детей и подростков были организованы тренинги на темы «Клинические интервью» и «Организация социальной работы и реабилитации с детьми и их семьями». На платформе ZOOM также был проведен 10-дневный международный тренинг по борьбе с жестоким обращением с детьми при участии «Детской Горячей Линии». Также в это время в социальных сетях проводились различные информационные кампании.

Отметим, что в 2017 году по инициативе и при поддержке Azercell было запущено мобильное приложение службы «Детская Горячая Линия» для операционных систем iOS и Android. В службу «Детская Горячая Линия» можно обратиться в любое время дня по короткому номеру 116111, по мобильным номерам +994 50 680 22 80, +994 51 580 22 80, +994 51 880 11 80, +994 51 880 22 80, по электронной почте, через страницы в социальных сетях Facebook и Instagram или чат на сайте горячей линии, а также посредством мобильного приложения «uşaqqaynarxetti».

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