В работе Instagram произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Instagram зафиксирован в ряде стран в четверг. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Наибольшее количество жалоб поступает из США, Канады, Великобритании и Нидерландов.

Сообщившие о неполадках пользователи жалуются на проблемы с загрузкой ленты новостей, входом в свой аккаунт и загрузкой сайта соцсети.