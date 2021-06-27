Назван объем доходов сектора мобильной связи Азербайджана с начала года

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане доходы от услуг мобильной связи и информации в январе – мае 2021 года составили 897,5 миллиона манатов, сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

По данным ведомства, доходы сектора мобильной связи выросли на 4,4 процента по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Кроме того, отмечается, что 42,3 процента, или 379,4 миллиона манатов, пришлись на долю телекоммуникационного рынка (мобильных операторов).

Из общего объема услуг связи и информации 75,3 процента – это услуги, оказанные населению. При этом 80,2 процента полученных по сектору доходов пришлись на долю негосударственных предприятий.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: agdzhaev