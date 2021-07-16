«Лаборатория Касперского»: больше трети пользователей готовы доверить выбор пары продвинутым технологиям

По данным международного исследования «Лаборатории Касперского»*, когда речь идёт о дейтинговых приложениях, 44% пользователей доверяют алгоритмам машинного обучения в вопросах выбора пары. Больше половины считают, что технологии отлично справляются и полностью учитывают их предпочтения (64%) и что сервисы для онлайн-знакомств в целом облегчают процесс поиска подходящей пары (54%). Определённая часть респондентов (43%) готова встретиться лично только с теми, кого им подобрали алгоритмы таких сервисов.

Тем не менее 56% не уверены, что технологии могут учесть всю сложность факторов, влияющих на возникновение интереса у людей друг к другу. А 39% считают поиск пары по алгоритмам неестественным, лишающим знакомства и отношения между людьми человечности (dehumanizing).

«Многие пользователи хорошо относятся к алгоритмам машинного обучения в дейтинговых приложениях и готовы довериться им, как ассистенту в поиске пары. Новые технологии, действительно, открывают большие возможности для знакомств в сети, но во время их использования важно не забывать о защите личных данных и проявлять бдительность во время общения с непроверенными пользователями», — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

*Опрос среди пользователей сервисов для онлайн-знакомств был проведён по заказу «Лаборатории Касперского» агентством Sapio в июне 2021 года. В нём приняли участие более 18 тысяч респондентов по всему миру.