С приложением «Nar+» абоненты смогут пополнять свой баланс автоматически

Приложение «Nar+», которое облегчает абонентам управление своими учетными записями, обновляется, чтобы сделать повседневную жизнь пользователей еще более удобной и гибкой. Теперь для пополнения баланса абоненты «Nar» смогут хранить данные о картах внутри приложения. Также благодаря тому, что приложение запоминает последнюю загруженную сумму, пополнить баланс теперь возможно в один клик. Кроме того, можно настроить автоматическое пополнение баланса, перейдя в раздел «Автоматический платеж» и выбрав одну из опций в разделах ежедневного, еженедельного или ежемесячного пополнения баланса. Тем самым, абонентам уже не нужно повторно вводить данные карты и сумму для пополнения баланса.

Отметим, что приложение «Nar+» позволяет абонентам осуществлять большинство важных операций по счету не обращаясь в Телефонный Центр. За доли секунд можно заказать новый интернет-пакет, получить информацию о тарифах, присоединиться к наиболее подходящему тарифу, сменить существующий тариф, получить детальную счет-фактуру по учетной записи, а также управлять одновременно до 5 учетными записями с единой платформы.

Приложение «Nar+» можно скачать в AppStore и PlayStore. Более подробную информацию о приложении можно найти на https://www.nar.az/plus/.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8760 базовых станций и охватывающей 90% территории страны. В рамках стратегии направленной на постоянное улучшение качества своей сети, Nar представил услугу HD-Voice (High Definition Voice), обеспечивающую существенное повышение качества передачи голоса во время телефонных звонков.