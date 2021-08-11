«Лаборатория Касперского»: количество мошеннических писем с предложением лёгкого заработка во втором квартале 2021 года выросло в три раза

ИКТ 11 августа 2021 11:11 (UTC+04:00)
«Лаборатория Касперского»: количество мошеннических писем с предложением лёгкого заработка во втором квартале 2021 года выросло в три раза

Во втором квартале 2021 года эксперты «Лаборатории Касперского» зафиксировали всплеск мошеннической активности, связанной с рассылкой скам-писем, эксплуатирующих тему лёгкого заработка, в том числе фейковых выплат, денежных переводов, пассивного дохода. С апреля по июнь было обнаружено больше двух миллионов таких писем*. Это почти в три раза больше, чем за первый квартал 2021 года или четвёртый квартал 2020 года.

Чаще всего такие рассылки создаются с целью заставить человека заплатить небольшую сумму денег якобы в качестве комиссии. Выглядит схема следующим образом: пользователю приходит письмо, в котором ему предлагают лёгкий вид заработка. Если он переходит по ссылке из этого письма, то попадает на скам-сайт, и на определённом этапе его просят оплатить небольшую комиссию под видом, например, агентского вознаграждения. В результате эта «комиссия» уходит злоумышленникам, а получатель скам-письма не получает в ответ ничего. Кроме того, он рискует ещё и сохранностью персональных или платёжных данных, если вводил их на таком сайте.

Для рассылки писем злоумышленники могут применять разные методы, в том числе использовать функции автоматического уведомления в популярных сервисах. Уловки тоже могут быть самыми разными: в письме может идти речь о заработке на криптовалюте, схемах ведения бизнеса от известных людей, выплатах от банков. Зачастую злоумышленники делают акцент на том, что срок предложения якобы ограничен, и настаивают, что воспользоваться им нужно прямо сейчас.

«Мошенники активно используют в своих схемах социальную инженерию, чтобы добраться до денег или данных пользователей. Если вы получили письмо с обещанием лёгкого заработка, крупного выигрыша или внезапной выплаты, стоит насторожиться. Именно такие легенды часто используют злоумышленники, чтобы заставить получателя перейти по ссылке и совершить необходимые действия. К тому же в целом не стоит оставлять на непроверенных сайтах ценную информацию, например имя и фамилию, телефон, адрес или данные банковской карты», — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Чтобы не попасться на уловки онлайн-мошенников, «Лаборатория Касперского» рекомендует придерживаться определённых правил цифровой безопасности:

  • не переходить по ссылкам из подозрительных писем, сообщений в мессенджерах и соцсетях;
  • критически относиться к любым крайне щедрым предложениям в сети, особенно тем, в которых рассказывается о способах легко заработать или получить большие выплаты;
  • установить надёжное защитное решение, которое предотвратит попытку перейти на фишинговый или скам-сайт, например Kaspersky Internet Security.

*Данные на основе анонимизированной статистики срабатываний продуктов «Лаборатории Касперского» за период с октября 2020 года по июнь 2021 года.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Израильские журналисты стали свидетелями разминирования на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
Израильские журналисты стали свидетелями разминирования на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
Отношения Израиля и Азербайджана продолжают динамично развиваться - депутат Кнессета
Отношения Израиля и Азербайджана продолжают динамично развиваться - депутат Кнессета
Израиль заявил, что больше не потерпит обстрелов своей территории из Ливана
Израиль заявил, что больше не потерпит обстрелов своей территории из Ливана
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Названы данные по перевозкам автомобилей между портами Самсун и Новороссийск Турция 12:13
ЕС упрощает процедуры для импорта грузинского фундука Бизнес 12:10
Жилье в Баку подорожало Бизнес 12:01
В Грузии выявлено более 5 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом Грузия 11:59
Названа самая популярная соцсеть в Азербайджане ИКТ 11:49
Популярность браузера Google Chrome у пользователей в Азербайджане достигает 80% ИКТ 11:47
Обнародованы перевозки автомобилей между турецким портом Измир и испанской Таррагоной Турция 11:46
Иран увеличил импорт электротоваров из Турции Турция 11:36
Обнародованы перевозки автомобилей между турецким портом Ялова и итальянским Бари Турция 11:33
Туркменское предприятие отгрузило более 40 млн тонн нефтепродуктов Энергетика 11:32
Туркменистан импортировал турецкие электротовары более чем на $100 млн Турция 11:31
Супруга против развода, что делать… Консультации специалистов 11:27
«Лаборатория Касперского»: количество мошеннических писем с предложением лёгкого заработка во втором квартале 2021 года выросло в три раза ИКТ 11:11
С самого начала пандемии Азербайджан оперативно принял ряд важных и неотложных мер - ВОЗ Общество 11:08
AccessBank дарит Турции почти 6000 саженцев деревьев Азербайджан 11:06
Минфин Азербайджана выставил на аукцион очередной транш гособлигаций Финансы 10:57
Узбекистан сократил производство тракторов Транспорт 10:55
В Азербайджане приватизирован ряд объектов госимущества Бизнес 10:50
В Турции продолжается подготовка к строительству железной дороги, которая соединит три провинции (Эксклюзив) Турция 10:49
Названа доля платформы Android на рынке ОС Азербайджана ИКТ 10:45
Велопутешественник Рамиль Зиядов продолжает штурмовать Пик Ленина – достигнута высота 5700 м (ФОТО) Социум 10:43
Стоимость азербайджанской нефти приблизилась к $71 за баррель Финансы 10:42
В Азербайджане расширяются возможности в сфере P2P-платежей Экономика 10:32
В Казахстане отмечено снижение индекса деловой активности Финансы 10:30
Минэнерго Турции не продлило лицензии трех компаний на разведку нефти и газа в ряде провинций Энергетика 10:25
Азербайджанская ИТ-компания нацелена на развитие МСБ страны Экономика 10:19
В Туркменистане назначен новый посол ОАЭ Бизнес 10:12
В Азербайджане началась выплата компенсаций за причиненный агрессией Армении ущерб сельскому хозяйству (ФОТО) Экономика 09:55
Минэнерго США обнародовало прогнозы по добыче нефти в Азербайджане Энергетика 09:39
Вооруженные силы Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии Политика 09:34
Врач-инфекционист назвал условие ужесточения карантинного режима в Азербайджане Общество 09:18
Грузия увеличила импорт турецких ковров почти на четверть Турция 08:59
США импортировали из Турции сталь более чем на $56 млн Турция 08:59
За время Олимпиады в Токио выявлено более 500 случаев заражения коронавирусом Другие страны 08:51
Афганские военные сообщили о гибели 42 талибов в результате спецоперации Другие страны 08:37
Новая Зеландия откроет границы после завершения вакцинации населения от COVID-19 Другие страны 08:21
В Грузии дорожает топливо Энергетика 08:00
Темпы роста экономики Азербайджана в I полугодии 2021 года превысили прогнозы международных организаций (Интервью) Экономика 08:00
В США запретят производство токсичной косметики США 07:38
Свыше 7,6 тыс. заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане Казахстан 07:11
Британцы бросились скупать подержанные автомобили Европа 06:42
Парламент Бразилии отклонил продвигаемую президентом реформу системы голосования Другие страны 06:23
Суд заблокировал доступ к книгам Стивена Кинга в Telegram из-за нарушения авторских прав В мире 06:01
Пхеньян второй день подряд не выходит на связь с Сеулом на фоне учений Южной Кореи и США Другие страны 05:38
Опрос: 75% японцев назвали медленным процесс вакцинации в стране Другие страны 05:15
Лесной пожар в Калифорнии уничтожил или повредил более 950 зданий с середины июля США 04:44
США могут прекратить использование традиционного авиатоплива к 2050 году США 04:25
Мексика выступила за признание на уровне G20 всех одобренных ВОЗ вакцин Другие страны 04:00
Церемония вручения Emmy пройдет под открытым небом В мире 03:39
США рассчитывают уменьшить число сотрудников посольства в Кабуле США 03:20
Хакеры вывели с платформы Poly Network $604 млн в криптовалюте Другие страны 03:01
Зарплата Месси в ПСЖ будет выше, чем у кого-либо из французских бизнесменов Спорт 02:42
США призвали КНР участвовать в диалоге по контролю над ядерными вооружениями США 02:17
Байден считает, что Конгресс США одобрит план развития инфраструктуры на $3,5 трлн США 01:50
Северная Македония сможет принять участие в тендерах НАТО США 01:30
Благодарим всех наших азербайджанских братьев за поддержку в борьбе с пожарами - турецкий министр Политика 01:24
Байден заявил, что не сожалеет о решении вывести войска США из Афганистана США 01:06
Лионель Месси подписал контракт с ПСЖ Спорт 00:38
В Грузии наблюдается значительный рост производства семечковых фруктов Бизнес 00:30
Компания Xiaomi представила робота-собаку ИКТ 00:14
Выход Узбекистана и Туркменистана на новые рынки через Южный Кавказ укрепит позиции Китая в регионе – эксперт Транспорт 00:01
Санкции не повлияли на торговлю Ирана с соседями Экономика 10 августа 23:50
По меньшей мере 25 военных погибли при тушении лесных пожаров в Алжире Арабские страны 10 августа 23:39
В ЕС заявили, что "Талибан" установил контроль над 65% территории Афганистана Европа 10 августа 23:22
Узбекистан значительно увеличил импорт турецкого цемента Турция 10 августа 23:10
Эрдоган и Зурабишвили обсудили двусторонние связи Турция 10 августа 22:59
Сенат утвердил план развития инфраструктуры США в объеме более $1 трлн США 10 августа 22:45
В ВОЗ заявили, что число заразившихся коронавирусом в Африке превысило 7 млн Другие страны 10 августа 22:38
Турция осудила открытие представительства террористов в Женеве Турция 10 августа 22:17
Илон Маск предложил NASA помощь SpaceX в разработке скафандров для высадки на Луну США 10 августа 22:07
В Германии с 11 октября отменят бесплатные тесты для непривившихся Европа 10 августа 21:51
В ООН заявили об обеспокоенности ситуацией в Афганистане Другие страны 10 августа 21:37
Потребительский рынок Азербайджана за год увеличился Финансы 10 августа 21:33
Туркменистан и ООН обсудили ключевые направления сотрудничества Туркменистан 10 августа 21:24
Запасы природного газа в Узбекистане оцениваются в 1,86 трлн кубометров Узбекистан 10 августа 21:16
Азербайджан сможет вернуться к прежней ситуации в туризме в 2023–2024 гг. – Госагентство по туризму (Эксклюзив) Туризм 10 августа 21:16
Грузия почти на треть увеличила импорт электротоваров из Турции Турция 10 августа 21:14
Иран обсуждает с Россией тему задолженности по АЭС "Бушер" Экономика 10 августа 21:08
Губернатор Нью-Йорка заявил, что уходит в отставку США 10 августа 20:45
Bloomberg: у нового iPhone будет усовершенствованная камера ИКТ 10 августа 20:26
Франция импортировала из Турции цемент более чем на $100 млн Турция 10 августа 19:40
Внук народного артиста Рафига Азимова стал чемпионом по киберспорту (ФОТО) Социум 10 августа 19:36
В Азербайджане реконструированы придорожные объекты на северо-западном туристическом маршруте Экономика 10 августа 19:30
Завтра в Баку будет до 38 градусов тепла Общество 10 августа 19:09
Названы абитуриенты, показавшие наивысшие результаты на экзаменах по I и IV группам специальностей в Азербайджане Общество 10 августа 19:00
В Евлахе в связи с пандемией проведены работы по дезинфекции (ФОТО) Общество 10 августа 18:54
Австрийское агентство развития нацелено на поддержку экономического развития Грузии Бизнес 10 августа 18:42
В Азербайджане начался прием студентов в профессиональные учебные заведения Общество 10 августа 18:28
В I полугодии поступления в госбюджет Азербайджана исполнены на 96,5% относительно прогноза Финансы 10 августа 18:20
Позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении вновь подверглись обстрелу Политика 10 августа 18:19
ГЭЦ Азербайджана подвел итоги вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей Общество 10 августа 18:12
ЕС увеличивает объем финансовой поддержки Азербайджану для проведения вакцинации Политика 10 августа 18:02
Грузия обнародовала статистику об объеме туристического потока в страну Транспорт 10 августа 17:58
Поисковик Google в июле сохранил лидерство по популярности у пользователей Азербайджана ИКТ 10 августа 17:58
Две израильские авиакомпании будут осуществлять полеты в Баку Азербайджан 10 августа 17:57
Джейхун Байрамов встретился с новым представителем ЮНИСЕФ в Азербайджане (ФОТО) Политика 10 августа 17:52
Израильские журналисты стали свидетелями разминирования на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО) Общество 10 августа 17:50
Филиал итальянской нефтегазовой компании в Туркменистане объявил тендер Тендеры 10 августа 17:39
Азербайджанский вокалист Магеррам Гусейнов стал брамином (ФОТО) Культура 10 августа 17:38
Азербайджанские инвесторы построят в Грузии гостиничный комплекс Бизнес 10 августа 17:30
Все новости