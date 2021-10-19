Apple объявила дату релиза новой MacOS

Корпорация Apple объявила дату релиза новой операционной системы MacOS Monterey, она будет выпущена 25 октября. Об этом сообщается на сайте компании, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Новое программное обеспечение для компьютеров Mac получит обновление в виде новой функции SharePlay, с помощью которой теперь можно вместе с собеседниками смотреть фильмы и слушать музыку, а также показывать им свой экран в FaceTime.

Также Apple обновила браузер Safari, добавила функцию «Короткие заметки», внедрила функцию AirPlay, позволяющую демонстрировать контент с других устройств Apple на дисплее Mac.