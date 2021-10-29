«Лаборатория Касперского» рассказывает об эволюции русскоговорящей киберпреступности за последние пять лет

Эксперты отдела расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" проанализировали, как изменился ландшафт русскоговорящей киберпреступности с 2016 по 2021 год.

Специалисты отмечают значительный спад числа атак на пользовательское ПО, в частности браузеры и офисные клиенты. Раньше злоумышленники активно проводили подобные атаки, поскольку в таких программах содержалось большое количество уязвимостей, а многие пользователи не обновляли их своевременно. Через эти бреши происходили массовые заражения вредоносным ПО, крадущим деньги. Жертвами чаще всего становились сотрудники коммерческих и финансовых организаций, обычно бухгалтеры. Но теперь пользовательское ПО значительно усовершенствовано, в него внедрены процессы автоматических обновлений, и злоумышленники переключились на массовые рассылки, в том числе с вредоносными вложениями.

Другое важное изменение заключается в том, что злоумышленники больше не стремятся разрабатывать собственное вредоносное ПО, а используют вместо этого публично доступные программы для тестирования на проникновение и удалённого доступа. Организации могут применять такие инструменты для легитимных целей, поэтому защитное ПО автоматически не детектирует их как вредоносные. На это и рассчитывают злоумышленники. Использование инструментов для тестирования на проникновение также позволяет им экономить значительное количество ресурсов на разработку.

Кроме того, эксперты зафиксировали также следующие изменения:

злоумышленники активно используют облачную инфраструктуру вместо того, чтобы создавать и поддерживать свою собственную;

они больше не объединяются в крупные группы: отсутствие необходимости создавать собственные вредоносные инструменты наряду с активным использованием облачной инфраструктуры позволяет им вести вредоносную активность группами меньшего размера, чем раньше;

злоумышленники перешли от атак финансовые системы и учреждения к атакам программ-вымогателей и атакам, нацеленным на кражу данных. Вдобавок они всё реже "работают" на территории СНГ, их цели всё чаще расположены за рубежом.

"В 2016 году мы расследовали множество атак больших кибергрупп, нацеленных на финансовые учреждения, в том числе Lurk, Buhtrap, Metel, RTM, Fibbit и Carbanak. Они активно атаковали локальные и в некоторых случаях международные банки. На сегодняшний день эти группы либо разделились, либо прекратили своё существование. В некоторых ситуациях мы оказывали содействие. Другие объединения, такие как Cerberus, вышли из игры и выложили исходный код в публичный доступ. Тем не менее объёмы киберпреступности не снижаются. За прошлый год мы расследовали около 200 инцидентов, а за этот, который ещё не закончился, уже примерно 300. Мы считаем, что исключительно важно делиться информацией об активности злоумышленников с сообществом по кибербезопасности, что и делаем с помощью наших отчётов", — говорит Руслан Сабитов, эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского".

Подробнее об изменении ландшафта русскоговорящей киберпреступности читайте по ссылке: https://securelist.com/russian-speaking-cybercrime-evolution-2016-2021/104656/.