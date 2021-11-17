РОСЭКСИМБАНК готов предоставить Азербайджану финансирование на реализацию проектов по ИКТ и транспорту

БАКУ /Trend/ - АО РОСЭКСИМБАНК готово предоставить необходимое финансирование Азербайджану в реализации проектов в сферах ИКТ и транспорта.

Об этом сказал в среду председатель правления АО Азер Талыбов в ходе Деловой миссии российских компаний в сфере развития городской инфраструктуры «Умный город» в Баку, сообщает Trend.

«Мы видим, насколько сильно растут потребности азербайджанского рынка в транспортных средствах. Мы также видим необходимость развития сферы ИКТ в Азербайджане и готовы предоставить необходимое финансирование для вышеуказанных отраслей. Эти проекты сделают жизнь граждан еще лучше, и с этим связан наш визит в Азербайджан. Российские компании обладают в этом большим опытом и готовы работать здесь», - сказал Талыбов.

Он также считает, что итоги сегодняшней встречи можно будет подвести через три месяца.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)