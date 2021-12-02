В Азербайджане планируется увеличить финансирование секторов науки и образования - министр

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане планируется увеличить финансирование секторов науки и образования.

Об этом сказал в четверг министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в ходе панельных дискуссий Экономического форума UNEC на тему "Экономическая цифровая трансформация: новые вызовы и возможности", сообщает в четверг Trend.

По его словам, свидетелями этого можно будет стать после публикации соответствующего документа.

"Правительство Азербайджана видит, что развитие возможно только в условиях верховенства закона, прозрачной деятельности и создания стабильной инфраструктуры. Предпринятые в стране за последние годы шаги служат именно этим целям", - сказал Набиев.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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