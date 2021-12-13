CERT Азербайджана обратился в международные организации в связи с кибератаками армянской стороны

БАКУ /Trend/ - Центр по борьбе с компьютерными инцидентами (CERT) Азербайджана обратился в международные организации по борьбе с киберпреступностью в связи с атаками трех армянских кибергруппировок.

Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник руководитель отдела IT-безопасности Государственной службы специальной связи и информационной безопасности (CERT) Турал Мамедов на онлайн-конференции на тему "Кибермошенничество в Азербайджане в период пандемии".

"Летом 2020 года азербайджанским пользователям с подозрительного электронного адреса поступали письма от имени некого Фуада Мусаева. Так, результаты нашего расследования показали, что за этой кибератакой стоит армянская компания Security LLC. Таким образом, мы выяснили, что атаки совершили сотрудники этой компании Армен Гнуни (Armen Gnuni), иранский армянин Ара Бабахани (Ara Babahani), Ашот Мнацаканян (Ashot Mnatsacanyn). Собрав достаточную базу данных, мы обратились в международные структуры, чтобы они дали оценку этому преступлению", - сказал Мамедов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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