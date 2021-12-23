Samsung откажется от Android в смартфонах

Samsung в течение нескольких лет переведет свои смартфоны с ОС Android на Fuchsia. Об этом в своем Twitter заявил известный инсайдер Дохен Ким, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Ким заявил, что корейская компания постепенно откажется от использования Android в своих устройствах и заменит ОС. В настоящий момент все смартфоны Samsung работают под управлением той или иной версии ОС от Google с применением фирменной оболочки. Отчет специалиста о планах корпорации подтвердил другой известный инсайдер — Ice Universe.

Вместо Android компания будет использовать в своих девайсах другую ОС от Google — Fuchsia. Дохен Ким не стал называть причин, по которым Samsung решила отказаться от популярной операционной системы. Однако он успокоил пользователей техники бренда словами, что переход на новую ОС будет постепенным и наверняка займет несколько лет.