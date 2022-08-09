Служба электронной безопасности Азербайджана распространила сообщение в связи с кибератаками

БАКУ /Trend/ - В последние дни осуществляются целенаправленные кибератаки на азербайджанские информационные интернет-ресурсы, передает Trend во вторник со ссылкой на Службу электронной безопасности при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Основной целью этих атак типа DDoS является ограничение доступа к услугам, предоставляемым через информационные ресурсы, говорится в сообщении Службы.

"В результате атак произошли кратковременные перебои в работе некоторых служб такси и ряда интернет-информационных ресурсов, принадлежащих банкам, средствам массовой информации и другим различным сферам. Владельцы информационных интернет-ресурсов были заранее проинформированы о возможных кибератаках и им была оказана соответствующая поддержка. В настоящее время принимаются совместные меры с компетентными органами по предотвращению атак и минимизации последствий. Учитывая, что в последнее время кибератаки, направленные на интернет-ресурсы Азербайджана, активизировались, Служба электронной безопасности рекомендует владельцам интернет-информационных ресурсов усилить меры безопасности, постоянно осуществлять мониторинг своих ресурсов и при необходимости временно ограничивать запросы из-за рубежа", - говорится в сообщении.