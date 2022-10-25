Азербайджан и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве по проектам цифровизации (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между Центром анализа и координации Четвертой промышленной революции при министерстве экономики Азербайджана и исследовательским центром цифровой экономики Узбекистана подписан меморандум о двустороннем сотрудничестве.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, документ подписан в рамках саммита “ICTWeek Uzbekistan” на Евразийском форуме в Самарканде.

По данным ведомства, документ предусматривает обмен опытом в области цифровой экономики и технологий 4SI, проведение совместных исследований, организацию тренингов и мероприятий, реализацию совместных инициатив и проектов по цифровизации и финтек.