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Азербайджан и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве по проектам цифровизации (ФОТО)

ИКТ Материалы 25 октября 2022 15:20 (UTC +04:00)
Азербайджан и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве по проектам цифровизации (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Между Центром анализа и координации Четвертой промышленной революции при министерстве экономики Азербайджана и исследовательским центром цифровой экономики Узбекистана подписан меморандум о двустороннем сотрудничестве.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, документ подписан в рамках саммита “ICTWeek Uzbekistan” на Евразийском форуме в Самарканде.

По данным ведомства, документ предусматривает обмен опытом в области цифровой экономики и технологий 4SI, проведение совместных исследований, организацию тренингов и мероприятий, реализацию совместных инициатив и проектов по цифровизации и финтек.

Азербайджан и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве по проектам цифровизации (ФОТО)
Азербайджан и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве по проектам цифровизации (ФОТО)
Азербайджан и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве по проектам цифровизации (ФОТО)
Азербайджан и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве по проектам цифровизации (ФОТО)
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