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«Азеркосмос» прогнозирует рост доходов за счет спутниковых технологий

ИКТ Материалы 1 декабря 2022 11:07 (UTC +04:00)
«Азеркосмос» прогнозирует рост доходов за счет спутниковых технологий

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В ближайшие годы «Азеркосмос» прогнозирует рост доходов за счет спутниковых технологий.

Об этом сказал в четверг журналистам председатель правления «Азеркосмоса» Самеддин Асадов, передает Trend.

"Экспортные доходы «Азеркосмоса» поступают от более чем 300 клиентов из свыше 40 стран. В целом доходы от спутниковых услуг могут как снижаться, так и расти в течение определенного года. Это вопрос, связанный с общемировой экономической деятельностью, он связан не только с Азербайджаном или нашим регионом. В ближайшие годы мы прогнозируем рост доходов за счет спутниковых технологий", - отметил он.

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