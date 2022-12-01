БАКУ /Trend/ - В ближайшие годы «Азеркосмос» прогнозирует рост доходов за счет спутниковых технологий.

Об этом сказал в четверг журналистам председатель правления «Азеркосмоса» Самеддин Асадов, передает Trend.

"Экспортные доходы «Азеркосмоса» поступают от более чем 300 клиентов из свыше 40 стран. В целом доходы от спутниковых услуг могут как снижаться, так и расти в течение определенного года. Это вопрос, связанный с общемировой экономической деятельностью, он связан не только с Азербайджаном или нашим регионом. В ближайшие годы мы прогнозируем рост доходов за счет спутниковых технологий", - отметил он.