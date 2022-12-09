Лучшие сериалы о хакерах: подборка «Лаборатории Касперского» (R)

Выходные — прекрасное время для отдыха и развлечений, которые доступны вам дома. Ведь на свете есть так много прекрасных фильмов и сериалов, которые вы еще не видели. Эксперты «Лаборатории Касперского» — люди, которые не понаслышке знают все о кибербезопасности и правилах выживания в сети, собрали для вас интересную подборку сериалов.

Сеть (2008)

Два закадычных друга, выпускники одной спецшколы, в лихие 90-е оказываются без работы и начинают промышлять взломами. Но один все-таки становится «белым», то есть идет работать в информационную безопасность, а другой так и остается преступником. Очень жизненная драма. И еще забавный факт: именно в этом сериале состоялся актерский дебют Евгения Касперского, который успешно сыграл самого себя.

Мистер Робот / Mr. Robot (2015–2019)

Многие фильмы о хакерах страдают техническими ляпами. С этой точки зрения «Мистер Робот» отличается в лучшую сторону: создатели сериала наняли целую команду ИБ-специалистов для отработки технических деталей. А когда нашему эксперту Костину Раю в предложили оценить реалистичность IT-составляющей этого сериала по шкале от 0 до 10, он поставил оценку 9,5 и отметил, что в большинстве сцен показано мастерское владение хакерскими инструментами.

Герой, разговаривающий с несуществующим другом, сразу напоминает и «Бойцовский клуб», и «Пи», и многие другие фильмы, где борцы против системы страдают галлюцинациями или расщеплением личности. Так или иначе, если вам нужно наглядное пособие по хакерским техникам, «Мистера Робота» очень даже стоит посмотреть.

Кремниевая долина / Silicon Valley (2014–2019)

Комедия — лучшая форма существования киберпанка в наши дни. Создатели фильмов прошлого, пытаясь предсказывать будущее, слишком серьезно воспринимали хайтек. Если у них появлялся искусственный интеллект, он легко порабощал весь мир. Такой депрессивный формат по-прежнему эксплуатируют в сериалах «Черное зеркало» и «Мир Дикого Запада». Но действительность в том, что киберпанковское будущее уже пришло. И что высокие технологии — это не идеальная суперсила, а множество ежедневных ошибок и багов.

Именно об этом — сериал «Кремниевая долина», герои которого живут в реальном, очень криворуком мире хайтека и вынуждены регулярно взламывать не только программы, но и устаревшие бизнес-схемы, моральные нормы и собственные привычки. Они — хакеры в изначальном смысле этого слова, которое в 80-е годы означало энтузиаста-исследователя. А исследовать не идеальный мир — это весело!

Русские хакеры: начало (2021)

Недавно появился первый русский документальный сериал о хакерах. Режиссер сериала известный журналист Андрей Лошак. Его предыдущая работа, «Холивар», рассказывает о создании российского Интернета с такими подробностями, которые мало кому известны. Иногда эта дотошность даже мешает распространению фильмов Андрея. Так получилось и с «Русскими хакерами».

Хотя работа над сериалом давно закончена, вы можете посмотреть в сети только первые три серии — про подпольный мир русских кардеров, работавших в 80-е и 90-е годы. Остальные серии, о более современных хакерах и их связях с известными бизнесменами и спецслужбами, пока решили не показывать.