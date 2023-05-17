Сеть 4G охватывает 83% населения Центральной Азии - Джон Джусти

БАКУ /Trend/ - На сегодня разрыв в использовании мобильной связи и коммуникаций является одним из насущных вопросов и приоритетом к решению не только на региональном уровне, но и на глобальном.

Об этом, как сообщает в среду Trend, сказал Джон Джусти, главный специалист по регулированию GSMA в ходе конференции GSMA M360 Eurasia 2023 в Баку.

"40 процентов жителей Центральной Азии и Южного Кавказа проживают в сельский районах, где получение доступа к инфраструктуре затруднено", - сказал он.

Как отметил специалист, за последнее время число пользователей мобильного интернета утроилось.

"4G охватило 83 процента населения Центральной Азии, однако жители сельской местности на 23 процента меньше пользуются мобильным интернетом", - сказал Джон Джусти.

Он также отметил, что мобильная связь зависит от своевременного недорогого доступа к низкочастотному спектру.

"За последние 30 лет мы добились очень многого, и, например, 5,5 миллиарда человек имеют подключение к мобильному интернету, однако 3,6 процента все еще не имеют доступа к нему", - сказал он.