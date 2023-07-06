Visa запустит новый платежный сервис в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Visa планирует запустить в Азербайджане платежный сервис Mercedes Pay

Об этом сказал Trend старший директор по цифровым решениям Visa в Украине, странах СНГ и Юго-Восточной Европы Александр Стельмах.

По его словам, технология токенизации была запущена в Азербайджане в 2019 году при поддержке Visa.

"Токенизация поддерживает огромное количество самых разных вариантов платежей. В Азербайджане, кроме Apple Pay и Google Pay есть также и Garmin Pay. Несмотря на то, что Visa открыта к внедрениям инноваций, каждая компания принимает свое решение о выходе на тот или иной рынок и мы будем рады сотрудничать с новыми игроками. Также, мы активно развиваем инновации, например, в начале 2023 года в Германии мы запустили решение Mercedes Pay. Автомобили марки Mercedes могут производить оплату на топливных автозаправочных станциях, или станциях для подзарядки авто электроэнергией. Это решение тоже базируется на технологии Visa Token Service. Ожидаем, что такое решение будет запущено и в других странах, в том числе и в Азербайджане", - добавил он.