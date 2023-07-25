ООО «Азерпочт» разрабатывает собственный мобильный банкинг

БАКУ /Trend/ - ООО «Азерпочт» работает над разработкой собственного мобильного банкинга.

Об этом, как сообщает Trend, сказал во вторник председатель правления ООО "Азерпочт" Афган Джалилов в ходе мероприятия, посвященного итогам первого полугодия 2023 года.

По его словам, компания придает особое значение сектору цифровизации и в будущем ожидается запуск соответствующих мобильных приложений.

«Сейчас мы работаем над разработкой мобильного приложения «Азерпочт», а также мобильного приложения для финансовых услуг», - подчеркнул он.

Отметим, что доходы ООО по итогам января-июня 2023 год составили 33 миллиона манатов, что на три процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Чистая прибыль «Азерпочт» в отчетный период составила 2,3 миллиона манатов.