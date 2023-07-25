ООО «Азерпочт» рассматривает получение лицензии на оказание банковских услуг

БАКУ /Trend/ - В рамках развития и трансформации деятельности ООО «Азерпочт» рассматриваются вопросы получения полноценной банковской лицензии.

Об этом сказал, отвечая на вопрос Trend, председатель правления ООО "Азерпочт" Афган Джалилов в кулуарах мероприятия, посвященного итогам первого полугодия 2023 года.

По его словам, в этой связи были проведены соответствующие переговоры с регулятором.

«Требования регулятора в этом вопросе исходят из того, что «Азерпочт» необходимо создание отдельной структуру, которая могла бы оказывать банковские услуги. Исходя из этого, на сегодняшний день этот вопрос не является приоритетным, мы нацелены на продолжение своей деятельности как почтового оператора», - отметил он.

Джалилов подчеркнул, что ООО оказывает услуги финансовой дистрибюции.

«Мы готовы к сотрудничеству с банками в области продажи банковских, то есть их услуг на базе «Азерпочт», - добавил он.

Отметим, что доходы ООО по итогам января-июня 2023 год составили 33 миллиона манатов, что на три процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Чистая прибыль «Азерпочт» в отчетный период составила 2,3 миллиона манатов.