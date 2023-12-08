Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. ИКТ

В Азербайджане ведется работа над повышением уровня цифровой грамотности в рамках программы "Цифровая академия"

ИКТ Материалы 8 декабря 2023 11:54 (UTC +04:00)
В Азербайджане ведется работа над повышением уровня цифровой грамотности в рамках программы "Цифровая академия"

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Цель программы ”Цифровая академия” - внести вклад в повышение уровня цифровой грамотности и цифровых навыков в каждом секторе азербайджанской экономики.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом журналистам заявил руководитель программы "Цифровая академия" İRİA Алексей Гусев.

"В следующем году İRİA обязательно продолжит работу с Digital Nations, а также с различными другими агентствами, возможно, не ограничиваясь государственным сектором. Как вы, вероятно, знаете, у нас много образовательных мероприятий для широкой общественности, таких как стипендиальная программа TechNest. Наша цель - повысить уровень цифровой грамотности и уровень цифровых навыков в каждом секторе азербайджанской экономики", - отметил он.

Новость обновляется

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости