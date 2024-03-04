Новый ROG Zephyrus G16 - идеальное совмещение мощи и стиля

БАКУ /Trend/ - Продолжая уделять особое внимание желаниям своих пользователей, а также с целью обеспечить их самыми комфортными и производительными ноутбуками, ASUS выпустил еще одну новинку - ROG Zephyrus G16, которая покорит сердца как геймеров, так и желающих насладиться сочетанием прекрасного стиля и мощи.

ASUS ROG Zephyrus G16 предназначен, в первую очередь, для самых современных игр, но прекрасно подходит и для работы с графикой и видео.

Так, если начнем с производительности, то первым делом, конечно же, надо указать, что ROG Zephyrus G16 в максимальной версии оснащается 14-ядерным нейропроцессором Intel Core Ultra 9 185H и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуков.



Да, вы правы, только эти два компонента говорят уже о многом. Этот тандем безусловно обеспечит великолепное изображение и производительность даже в самых требовательных играх и приложениях.

Также этому будет способствовать искусственный интеллект, которым оснащен новый процессор. Благодаря ИИ картина в играх будет загружаться практически моментально при максимальном поддержании высоких кадровых частот, а видеоматериалы будут рендериться намного быстрее, при этом потребляя меньше энергии.

ASUS смог ускорить фреймрейт, сократить время рендеринга, и при этом придумал как уменьшить потребление энергии!

В начинке ноутбука также присутствует оперативная память последнего поколения LPDDR5X с частотой 7467 МГц до 32 гигабайт. В то же время, ноутбук оснащен двумя встроенными слотами для М.2 SSD.

Однако это не все. Ноутбук воссоединяет в себе столько новинок и компонентов, что остановиться на нескольких вышеперечисленных составляющих просто невозможно.

Несмотря на то, что ROG Zephyrus G16 совмещает в себе такие мощные компоненты, он невероятно легкий в весе и тонкий по размерам. Хоть в это и трудно поверить, но вес ноутбука составляет всего лишь 1,85 кг, а толщина корпуса 1,49 см. И это очень важно, так как корпус при таком весе сделан не из пластмассы, а из алюминиевого сплава.

Благодаря его легкому весу и изящным размерам, ноутбук спокойно можно брать с собой для решения своих задач в пути. Да, мы привыкли, что если ноутбук начинен крутыми компонентами такими, как видеокарта, оперативной памятью и т.д., то он исключительно предназначен для игр дома, так как обычно вес не позволял нам носить его с собой. Но в этом случае ASUS нас удивил, ибо при таком легком весе ROG Zephyrus G16 совместил в себе и прочный корпус, и превосходные компоненты.

Ноутбук имеет две цветовые модели, одна из которых является также новинкой - Platinum White. Данная цветовая модель обладает внушительной красотой. Новые ноутбуки данной серии выполнены в настолько элегантном дизайне, что, как бы это не звучало, ROG Zephyrus G16 будет указывать на превосходный вкус его хозяина.

Также на крышке новых ROG Zephyrus G16 можно увидеть подсветку Slash Lighting, которая имеет форму линии по диагонали корпуса. Еще одним преимуществом для вас в этом контексте будет управление подсветкой.

Кроме того, одним из самых важных нововведений можно назвать оснащение ROG Zephyrus G16 OLED-дисплеем ROG Nebula. Благодаря этому ROG Zephyrus G16 стал первым ноутбуком с OLED-дисплеем в серии Republic of Gamers.

Для обеспечения любителей игр качественным изображением ASUS пошел на сотрудничество с Samsung и NVIDIA в целях оснащения OLED-дисплеев геймерскими характеристиками и адаптивной технологией синхронизации G-SYNC. Данная технология даст возможность получить четкое изображение в самых сложных сценах.

Наряду с высоким разрешением в 2.5K и частотой обновления в 240 Гц, это решение обеспечит великолепное качество изображения с бесподобной детализацией.

Дисплей с цветовым охватом 100% DCI-P3, великолепная контрастность, максимальная точность отображения оттенков позволит вам работать с любым медиа-контентом, а время отклика в 0,2 мс наделит каждый кадр игрового процесса точным отображением.

Всему этому будет способствовать стандарт ROG Nebula с высочайшим временем отклика, разрешением и частотой кадров. Ибо в современных ФПС-играх скорость отображения имеет большую важность во время игрового процесса. Благодаря дисплеям стандарта ROG Nebula, вы будете наделены превосходством над своими оппонентами в играх как по времени загрузки смешанных кадров, так и качеству изображения. Другим немаловажным моментом для пользователей высокопроизводительных ноутбуков, конечно же, является охлаждение, ибо, как известно, сильный нагрев компонентов ноутбука в большинстве случаях приводит к падению производительности. Но ASUS и здесь подумал о своих пользователях и наделил ROG Zephyrus G16 супермощной интеллектуальной системой охлаждения ROG, а также новейшими вентиляторами Arc Flow 2.

Что немаловажно, так это то, что ASUS вместо традиционной термопасты для центрального процессора использовал в новых ноутбуках жидкий металл. Ведь как мы знаем, жидкий металл имеет высочайшую теплопроводность.

Также здесь присутствует испарительная камера, которая обладает большей контактной площадью и охлаждает все ключевые компоненты на мат.плате. Однако, стоит отметить, что ей наделены ROG Zephyrus G16 только в версиях с видеокартами RTX4080 и RTX4090.

Для вывода тепла из ноутбука предназначены два выхода, один из которых выводит горячий воздух с задней части, а второй - из-под ноутбука. Немаловажным также является то, что при исполнении несложных задач или , к примеру, просмотре фильма система охлаждения переходит в бесшумный режим. Ввод в действие активного охлаждения произойдет уже при наращивании нагрузки и достижения чуть больших температур.

Стоить также отметить, что в большинстве случаев обладатели ноутбуков закупаются отдельной игровой клавиатурой из-за неудобства маленьких клавиш в играх. Учитывая это, ASUS в моделях ROG Zephyrus G16 увеличил размер клавиш на целых 12 процентов, обеспечив будущим владельцам этих ноутбуков удобство в игровом процессе, в результате чего вам не придется пользоваться отдельной клавиатурой. Вдобавок к этому, также клавиши ROG Zephyrus G16 имеют подсветку, которую вы сможете настроить по своему вкусу.

В завершении, конечно же, упомянем усовершенствованную аудиосистему ROG Zephyrus G16, которая оснащена низкочастотными динамиками. Да, подавляющее большинство геймеров пользуется гарнитурой для получения более отчетливого, качественного звука в играх, однако можете быть уверены, что при экстренной необходимости динамики ROG Zephyrus G16 обеспечат вас чистым, качественным и громким звуком в любимых играх. Кроме того, вы спокойно сможете воспроизводить песни, видеоконтент, кинофильмы с великолепным звуком благодаря интеллектуальному усилителю и DolbyAtmos.

Основываясь на всех вышеперечисленных преимуществах, мощнейших компонентах, универсальности, прекрасном дизайне, а также удобстве пользования можем с уверенностью заявить, что ROG Zephyrus G16 станет идеальным выбором для вас независимо от направления вашей деятельности.