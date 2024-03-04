Посольство Великобритании готово поддержать начало новой эры киберсотрудничества с Азербайджаном - Фергус Олд

БАКУ /Trend/ - Посольство Великобритании готово поддержать начало новой эры киберсотрудничества с Азербайджаном.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд в ходе мероприятия на тему "Выставка кибербезопасности Великобритании в Азербайджане".

"Киберпреступность является глобальной проблемой. Это представляет угрозу для каждого из нас в отдельности, а также для наших компаний, банков и правительств. Ни одна организация, независимо от ее размера, не застрахована от этой угрозы. Поэтому нам необходимо проявлять бдительность в отношении новых форм кибератак и технологической угрозы, включая дипфейки и распространение ложной информации", - отметил он.

По его словам, Великобритания возглавляет глобальную киберразведку, анализ угроз через GCHQ (спецслужба, ответственная за ведение радиоэлектронной разведки и обеспечение защиты информации органов правительства и армии) и Национальный центр кибербезопасности.

"Мы создали процветающие центры для стартапов и инноваций в области кибербезопасности, особенно в Лондоне. Мы уделяем большое внимание образованию в области кибербезопасности с помощью таких программ, как CyberFirst и университетских курсов высшего уровня. Благодаря новаторству в области правил и политик кибербезопасности, включая общие правила защиты данных, сетей и информационных систем, а также глобальному влиянию на кибербезопасность, мы активно участвуем в международных усилиях по кибербезопасности, внося свой вклад в оборону НАТО и глобальную киберполитику. Посольство Великобритании готово поддержать новое партнерство и позаботиться о том, чтобы сегодня наступило начало новой эры британско-азербайджанского киберсотрудничества", - добавил посол.

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