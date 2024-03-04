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Завершились региональные соревнования «Robotex Türkiye», проводимые при поддержке Azercell!

ИКТ Материалы 4 марта 2024 18:05 (UTC +04:00)
Завершились региональные соревнования «Robotex Türkiye», проводимые при поддержке Azercell!

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БАКУ /Trend/ - Завершились региональные соревнования «Robotex Türkiye», проходившие в Баку 2-3 марта при генеральном спонсорстве Azercell и партнерстве Нахчыванского государственного университета. Фестиваль робототехников собрал более 1500 участников из Азербайджана и Турции.

В рамках соревнования молодые участники представили проекты по программированию и разработке роботов, а также собственные стартапы. Помимо школьников и студентов в конкурсе приняли участие представители частных предприятий. К следующему этапу соревнований допущено 109 команд, получивших награды в 19 различных категориях. В целях дальнейшего повышения интереса девушек к таким областям, как робототехника, инновации и ИКТ, 3 женские команды были отмечены специальными номинациями.

Следующий этап соревнований состоится 20-21 апреля в Турции, г. Анталья. Помимо представителей Азербайджана и Турции в конкурсе также примут участие команды из Казахстана. Самые выдающиеся команды получат право участвовать в Международном Чемпионате Роботов, который пройдет в Таллинне, столице Эстонии.

Отметим, что «Robotex Türkiye» был организован в нашей стране при поддержке Министерства науки и образования Азербайджанской Республики, Агентства инноваций и цифрового развития и Ассоциации развития женского предпринимательства в Азербайджане.

Компания Azercell, поддерживающая инициативы и развитие молодежи в области инноваций и передовых технологий, поздравляет всех победителей и желает им успехов в следующем этапе международного конкурса!

Завершились региональные соревнования «Robotex Türkiye», проводимые при поддержке Azercell!
Завершились региональные соревнования «Robotex Türkiye», проводимые при поддержке Azercell!
Завершились региональные соревнования «Robotex Türkiye», проводимые при поддержке Azercell!
Завершились региональные соревнования «Robotex Türkiye», проводимые при поддержке Azercell!
Завершились региональные соревнования «Robotex Türkiye», проводимые при поддержке Azercell!
Завершились региональные соревнования «Robotex Türkiye», проводимые при поддержке Azercell!
Завершились региональные соревнования «Robotex Türkiye», проводимые при поддержке Azercell!
Завершились региональные соревнования «Robotex Türkiye», проводимые при поддержке Azercell!
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