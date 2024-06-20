Visa готова поддерживать развитие безналичных платежей в транспорте Азербайджана – региональный менеджер (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Visa готова поддерживать развитие безналичных платежей в транспорте Азербайджана.

Об этом в интервью Trend рассказал старший директор, региональный менеджер Visa в Азербайджане Нурлан Гаджиев.

"Мы уже реализовали транспортный проект в стране совместно с Азербайджанскими железными дорогами, Международным банком Азербайджана и Центральным банком: запустили бесконтактные оплаты на Абшеронской кольцевой железной дороге, по маршруту Баку-Сумгайыт, который включает 14 станций. На каждой из них пассажиры могут оплатить проезд платежной картой, а также при помощи телефона, часов и платежного кольца", – поделился региональный менеджер Visa.

По словам Нурлана Гаджиева, данный проект стал одним из самых успешных примеров внедрения безналичных платежей, на который равняются и другие страны.

"Впервые в регионе Юго-Восточной Европы, СНГ, Украины и Грузии, мы внедрили систему Mobility & Transit Transaction (MTT). На сегодня это самое передовое платежное решение в транспортной сфере. Хочу отметить, что глобально в этом направлении лидируют такие города, как Лондон и Ванкувер, и мы рады внедрять подобные технологии и в Азербайджане", – сообщил старший директор.

Нурлан Гаджиев также подчеркнул, что транспортные проекты требуют комбинации и интеграции различных элементов экосистемы, и Visa открыта к сотрудничеству со всеми игроками рынка и рада продолжить делиться опытом и достижениями в этой сфере.

Отметим, что Visa (NYSE: V) – мировой лидер индустрии цифровых платежей. Visa обрабатывает платежные транзакции между потребителями, бизнесом, финансовыми и правительственными учреждениями более чем в 200 странах и территориях. Миссия Visa – объединить мир с помощью инновационной, удобной, надежной и безопасной платежной сети, чтобы содействовать благополучию потребителей и процветанию бизнеса и экономики.