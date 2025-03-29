Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. ИКТ

В Азербайджане стал доступен интернет Starlink (ФОТО)

ИКТ Материалы 29 марта 2025 10:14 (UTC +04:00)
В Азербайджане стал доступен интернет Starlink (ФОТО)

Читайте Trend в

Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
Все материалы

БАКУ/Trend/ – Высокоскоростной и низколатентный интернет Starlink теперь доступен в Азербайджане, сообщает в субботу Trend со ссылкой на компанию.

Отметим, что Starlink — это первая и крупнейшая спутниковая констелляция в мире, использующая низкую околоземную орбиту для предоставления широкополосного интернета, способного поддерживать стриминг, онлайн-игры, видеозвонки и многое другое.

Starlink представляет собой сеть тысяч спутников, которые находятся на орбите значительно ближе к Земле, примерно на высоте 550 км, и покрывают всю планету. Благодаря тому, что спутники Starlink находятся на низкой орбите, задержка значительно ниже — около 25 мс против 600+ мс у традиционных спутников.

В Азербайджане стал доступен интернет Starlink (ФОТО)
В Азербайджане стал доступен интернет Starlink (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости